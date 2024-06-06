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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 12:33 | Обновлено 06 июня 2024, 12:50
214
0

Шевченко дал оценку трансферам украинцев в еврочемпионаты

Президент УАФ – о развитии футболистов из Украины

06 июня 2024, 12:33 | Обновлено 06 июня 2024, 12:50
214
0
Шевченко дал оценку трансферам украинцев в еврочемпионаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился мнением о вкладе иностранцев в развитие украинских игроков.

«Луческу и другие? Они помогли, очень помогли. Для нас это была помощь. Потом наступило большое улучшение, когда так много наших игроков уехало играть за границу.

Хотя, когда дело доходит до таких сложных лиг, как итальянская, нужно быть максимально внимательным, особенно если ты еще очень молод», – рассказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

Как известно, в настоящий момент в Серии А выступают два украинца – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко вошел в топ-компанию лучших дуэтов нападающих в истории мирового футбола.

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Юрій Остроумов Источник: Calciomercato
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