Оставили или нет? Клубы АПЛ проголосовали по вопросу использования VAR

Сегодня, 6 июня, клубы АПЛ провели голосование относительно того, использовать ли в следующем сезоне систему видеоповторов VAR. В мае рассмотрение этого вопроса инициировал «Вулверхэмптон».

Как и ожидалось, клубы АПЛ проголосовали за то, чтобы в следующем сезоне продолжать использовать VAR. Против проголосовал только сам «Вулверхэмптон».

При этом, в работу системы было принято решение внести ряд изменений. В частности, было одобрено использование полуавтоматической системы определения офсайда, а рефери будут обязаны объявлять и объяснять решения, принятые после просмотра VAR.