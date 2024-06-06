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Англия
06 июня 2024, 17:57 | Обновлено 06 июня 2024, 17:59
1183
0

Оставили или нет? Клубы АПЛ проголосовали по вопросу использования VAR

В следующем сезоне система видеоповторов будет использоваться

06 июня 2024, 17:57 | Обновлено 06 июня 2024, 17:59
1183
0
Оставили или нет? Клубы АПЛ проголосовали по вопросу использования VAR
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 июня, клубы АПЛ провели голосование относительно того, использовать ли в следующем сезоне систему видеоповторов VAR. В мае рассмотрение этого вопроса инициировал «Вулверхэмптон».

Как и ожидалось, клубы АПЛ проголосовали за то, чтобы в следующем сезоне продолжать использовать VAR. Против проголосовал только сам «Вулверхэмптон».

При этом, в работу системы было принято решение внести ряд изменений. В частности, было одобрено использование полуавтоматической системы определения офсайда, а рефери будут обязаны объявлять и объяснять решения, принятые после просмотра VAR.

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Олег Дидух Источник: BBC
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