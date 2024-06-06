Оставили или нет? Клубы АПЛ проголосовали по вопросу использования VAR
В следующем сезоне система видеоповторов будет использоваться
Сегодня, 6 июня, клубы АПЛ провели голосование относительно того, использовать ли в следующем сезоне систему видеоповторов VAR. В мае рассмотрение этого вопроса инициировал «Вулверхэмптон».
Как и ожидалось, клубы АПЛ проголосовали за то, чтобы в следующем сезоне продолжать использовать VAR. Против проголосовал только сам «Вулверхэмптон».
При этом, в работу системы было принято решение внести ряд изменений. В частности, было одобрено использование полуавтоматической системы определения офсайда, а рефери будут обязаны объявлять и объяснять решения, принятые после просмотра VAR.
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