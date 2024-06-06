Двоюродного брата Надаля пригласили в квалификацию турнира на Мальорке

Жоан Надаль, двоюродный брат Рафаэля Надаля получил wild card в квалификацию травяного турнира серии ATP 250 на Мальорке.

Отметим, что Жоану 20 лет, он имеет одно очко в рейтинге ATP. Его отец – Тони Надаль.

Испанец проведет первую квалификацию на турнире основного тура ATP. В 2021-м он участвовал в квалификации челленджера на Мальорке. В январе этого года на турнире серии ITF M15 в Манакоре Жоан разгромно проиграл украинцу Георгию Кравченко.

Турнир ATP 250 на Мальорке пройдет с 23 по 29 июня.