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  4. Двоюродного брата Надаля пригласили в квалификацию турнира на Мальорке
ATP
06 июня 2024, 15:52 |
117
0

Двоюродного брата Надаля пригласили в квалификацию турнира на Мальорке

Жоан Надаль получил wild card в отбор к соревнованиям категории ATP 250

06 июня 2024, 15:52 |
117
0
Двоюродного брата Надаля пригласили в квалификацию турнира на Мальорке
ATP. Жоан Надаль

Жоан Надаль, двоюродный брат Рафаэля Надаля получил wild card в квалификацию травяного турнира серии ATP 250 на Мальорке.

Отметим, что Жоану 20 лет, он имеет одно очко в рейтинге ATP. Его отец – Тони Надаль.

Испанец проведет первую квалификацию на турнире основного тура ATP. В 2021-м он участвовал в квалификации челленджера на Мальорке. В январе этого года на турнире серии ITF M15 в Манакоре Жоан разгромно проиграл украинцу Георгию Кравченко.

Турнир ATP 250 на Мальорке пройдет с 23 по 29 июня.

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Рафаэль Надаль ATP Мальорка
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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