ATP06 июня 2024, 15:52 |
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Двоюродного брата Надаля пригласили в квалификацию турнира на Мальорке
Жоан Надаль получил wild card в отбор к соревнованиям категории ATP 250
06 июня 2024, 15:52 |
117
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Жоан Надаль, двоюродный брат Рафаэля Надаля получил wild card в квалификацию травяного турнира серии ATP 250 на Мальорке.
Отметим, что Жоану 20 лет, он имеет одно очко в рейтинге ATP. Его отец – Тони Надаль.
Испанец проведет первую квалификацию на турнире основного тура ATP. В 2021-м он участвовал в квалификации челленджера на Мальорке. В январе этого года на турнире серии ITF M15 в Манакоре Жоан разгромно проиграл украинцу Георгию Кравченко.
Турнир ATP 250 на Мальорке пройдет с 23 по 29 июня.
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