Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань назвал стартовый состав олимпийской сборной на матч с Италией U-21
Молодежные турниры
06 июня 2024, 14:59 | Обновлено 06 июня 2024, 15:00
1314
0

Ротань назвал стартовый состав олимпийской сборной на матч с Италией U-21

Встреча начнется в 16:00 по Киеву

06 июня 2024, 14:59 | Обновлено 06 июня 2024, 15:00
1314
0
Ротань назвал стартовый состав олимпийской сборной на матч с Италией U-21
УАФ

В четверг, 6 июня, в 16:00 начнется матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло в Марселе, в котором встретятся сборные Украины U-23 и Италия U-21.

Стартовый состав сборной Украины: Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак, Велетень, Федор, Хлань, Сикан.

Команда Ротаня стартовала в турнире с победы над командой Индонезии U-20 – 3:0. Команда Италии U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 – 4:3.

По теме:
Украина U-23 – Италия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина U-23 – Италия U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олимпийская сборная Украины 6 июня проведет 2-й матч на турнире во Франции
Руслан Ротань сборная Италии по футболу U-21 Украина - Италия сборная Украины по футболу U-23 турнир Мориса Ревелло стартовые составы
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Футбол | 05 июня 2024, 18:05 10
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу
Дежавю. Украина уступила Франции и выбыла из ЧЕ-2024 по мини-футболу

В боснийском Сараево состоялся матч плей-офф чемпионата Европы

Николай ГАЙДУЧИК: «Вересу надо что-то делать, чтобы не попадать в плей-офф»
Футбол | 06 июня 2024, 15:22 0
Николай ГАЙДУЧИК: «Вересу надо что-то делать, чтобы не попадать в плей-офф»
Николай ГАЙДУЧИК: «Вересу надо что-то делать, чтобы не попадать в плей-офф»

Автор трех голов в плей-офф УПЛ против «Эпицентра» рассказал о завершении сезона

Пихаленок в Динамо: Шахтер будет кусать локти
Футбол | 06.06.2024, 12:56
Пихаленок в Динамо: Шахтер будет кусать локти
Пихаленок в Динамо: Шахтер будет кусать локти
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Бокс | 06.06.2024, 05:45
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2024, 21:55
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
04.06.2024, 20:32 17
Футбол
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN
Обнародован рейтинг лучших вратарей сезона от ESPN
05.06.2024, 11:05
Футбол
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
Александр УСИК: «Многие говорят, что Фьюри – клоун»
06.06.2024, 06:43
Бокс
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
«Боже, помоги мне». Усик оценил апперкот Фьюри в 6-м раунде мегафайта
06.06.2024, 06:31
Бокс
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
05.06.2024, 08:40 2
Бокс
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
Стало известно, за сколько Перес готов продать Лунина из Реала в Атлетико
06.06.2024, 07:06
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Первой лиги Украины распрощался с главным тренером
05.06.2024, 21:20 4
Футбол
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
04.06.2024, 22:58 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем