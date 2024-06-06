Молодежные турниры06 июня 2024, 14:59 | Обновлено 06 июня 2024, 15:00
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Ротань назвал стартовый состав олимпийской сборной на матч с Италией U-21
Встреча начнется в 16:00 по Киеву
06 июня 2024, 14:59 | Обновлено 06 июня 2024, 15:00
1314
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В четверг, 6 июня, в 16:00 начнется матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло в Марселе, в котором встретятся сборные Украины U-23 и Италия U-21.
Стартовый состав сборной Украины: Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Шостак, Велетень, Федор, Хлань, Сикан.
Команда Ротаня стартовала в турнире с победы над командой Индонезии U-20 – 3:0. Команда Италии U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 – 4:3.
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