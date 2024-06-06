Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте

Состоялся финальный матч в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции.

В матче за титул второй сеяный дуэт Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен (Германия/Франция) оказался сильнее четвертого сеяного тандема Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания)

Ролан Гаррос. Финал микста

Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен [2] – Дезире Кравчик/Нил Скупски [4] – 6:4, 7:5

Для Зигемунд это второй титул Grand Slam в миксте, в 2016-м она выиграла US Open с Мате Павичем. Также она выигрывала американский мейджор и в женском парном разряде.

Эдуар Роже-Васслен уже брал титул на Ролан Гаррос десять лет назад, но в парном мужском разряде. В миксте у него был финал US Open 2022 с Кирстен Флипкенс.