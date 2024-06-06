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  4. Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 14:53 | Обновлено 06 июня 2024, 15:26
590
0

Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте

Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен впервые вместе выиграли титул Grand Slam

06 июня 2024, 14:53 | Обновлено 06 июня 2024, 15:26
590
0
Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Роже-Васслен и Лаура Зигемунд

Состоялся финальный матч в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции.

В матче за титул второй сеяный дуэт Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен (Германия/Франция) оказался сильнее четвертого сеяного тандема Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания)

Ролан Гаррос. Финал микста
Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен [2] – Дезире Кравчик/Нил Скупски [4] – 6:4, 7:5

Для Зигемунд это второй титул Grand Slam в миксте, в 2016-м она выиграла US Open с Мате Павичем. Также она выигрывала американский мейджор и в женском парном разряде.

Эдуар Роже-Васслен уже брал титул на Ролан Гаррос десять лет назад, но в парном мужском разряде. В миксте у него был финал US Open 2022 с Кирстен Флипкенс.

Getty Images/Global Images Ukraine
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Ролан Гаррос 2024 Лаура Зигемунд Эдуар Роже-Васслен Нил Скупски Дезире Кравчик
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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