Стали известны победители Ролан Гаррос 2024 в миксте
Лаура Зигемунд и Эдуар Роже-Васслен впервые вместе выиграли титул Grand Slam
Состоялся финальный матч в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции.
В матче за титул второй сеяный дуэт Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен (Германия/Франция) оказался сильнее четвертого сеяного тандема Дезире Кравчик/Нил Скупски (США/Великобритания)
Ролан Гаррос. Финал микста
Лаура Зигемунд/Эдуар Роже-Васслен [2] – Дезире Кравчик/Нил Скупски [4] – 6:4, 7:5
Для Зигемунд это второй титул Grand Slam в миксте, в 2016-м она выиграла US Open с Мате Павичем. Также она выигрывала американский мейджор и в женском парном разряде.
Эдуар Роже-Васслен уже брал титул на Ролан Гаррос десять лет назад, но в парном мужском разряде. В миксте у него был финал US Open 2022 с Кирстен Флипкенс.
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