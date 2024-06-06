Соболенко рассказала, какая проблема помешала ей выйти в полуфинал РГ-2024

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала неожиданное поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису от 17-летней Мирры Андреевой.

«Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно страдала из-за расстройства желудка, это было непросто. Это продолжалось несколько дней. Я сделала все возможное, чтобы справиться с этим.

Я начну тренироваться на траве как только смогу, а потом сыграю на турнире в Берлине», – сказала Соболенко.

Андреева в полуфинале сразится с итальянкой Жасмин Паолини, которая остановила четвертую ракетку мира Елену Рыбакину.