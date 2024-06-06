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  4. Соболенко рассказала, какая проблема помешала ей выйти в полуфинал РГ-2024
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 14:33 |
816
2

Соболенко рассказала, какая проблема помешала ей выйти в полуфинал РГ-2024

Вторая ракетка мира – о поражении от Мирры Андреевой

06 июня 2024, 14:33 |
816
2
Соболенко рассказала, какая проблема помешала ей выйти в полуфинал РГ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева и Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала неожиданное поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису от 17-летней Мирры Андреевой.

«Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно страдала из-за расстройства желудка, это было непросто. Это продолжалось несколько дней. Я сделала все возможное, чтобы справиться с этим.

Я начну тренироваться на траве как только смогу, а потом сыграю на турнире в Берлине», – сказала Соболенко.

Андреева в полуфинале сразится с итальянкой Жасмин Паолини, которая остановила четвертую ракетку мира Елену Рыбакину.

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Арина Соболенко Мирра Андреева Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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BERNARDOS
Яйца помешали 
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0
Nick.Grabowski
Можливо десь отруїли в ресторані або кафе.
Професійні спортсмени мають уважно ставитися до власної їжі, напоїв та їх походження. 
Деякі конкуренти готові на різноманітні та злі підлості: 
- підтасовка жеребкування (краща або гірша сітка);
- гірший графік / розклад матчів;
- професійне шпигування (кроти в команді, саботаж);
- інформаційні маніпуляції та емоційній вплив;
- негативний вплив на фізичний стан опонентів-конкурентів (сон, їжа, самопочуття)
- тощо. 
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-2
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