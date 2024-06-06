Соболенко рассказала, какая проблема помешала ей выйти в полуфинал РГ-2024
Вторая ракетка мира – о поражении от Мирры Андреевой
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала неожиданное поражение в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису от 17-летней Мирры Андреевой.
«Мне было тяжело физически. Последние несколько дней я сильно страдала из-за расстройства желудка, это было непросто. Это продолжалось несколько дней. Я сделала все возможное, чтобы справиться с этим.
Я начну тренироваться на траве как только смогу, а потом сыграю на турнире в Берлине», – сказала Соболенко.
Андреева в полуфинале сразится с итальянкой Жасмин Паолини, которая остановила четвертую ракетку мира Елену Рыбакину.
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Професійні спортсмени мають уважно ставитися до власної їжі, напоїв та їх походження.
Деякі конкуренти готові на різноманітні та злі підлості:
- підтасовка жеребкування (краща або гірша сітка);
- гірший графік / розклад матчів;
- професійне шпигування (кроти в команді, саботаж);
- інформаційні маніпуляції та емоційній вплив;
- негативний вплив на фізичний стан опонентів-конкурентів (сон, їжа, самопочуття)
- тощо.