Жасмин Паолини – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня Жасмин Паолини (№15 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала итальянка сразится с Миррой Андреевой (№38 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – не ранее 18:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую итальянка проиграла.

В финале победительница матча сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

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