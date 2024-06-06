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  4. Жасмин Паолини – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 12:47 |
384
0

Жасмин Паолини – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Ролан Гаррос

06 июня 2024, 12:47 |
384
0
Жасмин Паолини – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

6 июня Жасмин Паолини (№15 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала итальянка сразится с Миррой Андреевой (№38 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие. Время начала встречи – не ранее 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую итальянка проиграла.

В финале победительница матча сыграет с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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