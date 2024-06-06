31-летний лучший голкипер ЧМ-2022 грезит Олимпиадой 2024

Лучший голкипер ЧМ-2022 аргентинец Эмилиано Мартинес признался в том, что имеет желание помочь своей сборной на Олимпиаде 2024, которая состоится во французской столице – Париже.

«Как уже сказали многие футболисты, если мы нужны [тренеру олимпийской сборной] Хавьеру Маскерано, то мы доступны. Безусловно, что национальная сборная стоит выше клубов. И если клубы нам позволят, то мы имеем право сказать, что национальная команда всегда важнее. Для нас это предмет гордости.

Я хочу поехать [на Олимпиаду]. Есть много ребят, которые хотят поехать. У меня есть желание выиграть Олимпийские игры. Клуб не обязан отпускать игрока на Олимпиаду. Знаю, что мой клуб ни одного игрока не отпустил, всем запретили.

Шанс небольшой, но я всегда ставлю на первое место сборную, и если мне придется еще немного поспорить с клубом, я так и сделаю. Но сначала – Кубок Америки», – признался 31-летний Мартинес.

Ранее сообщалось, что Эмилиано Мартинес может перейти в лондонский «Челси», за который выступает украинец Михаил Мудрика. Впрочем, дальше разговоров эта тема не развилась.