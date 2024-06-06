Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала полька сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после парного финал в миксте. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 12-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.

В финале победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ