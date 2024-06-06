Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Ролан Гаррос
6 июня первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/2 финала полька сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после парного финал в миксте. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 12-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.
В финале победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
Жасмин Паолини и Мирра Андреева добыли сенсационные победы