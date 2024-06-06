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Ролан Гаррос
06 июня 2024, 12:20 | Обновлено 06 июня 2024, 12:40
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0

Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Ролан Гаррос

06 июня 2024, 12:20 | Обновлено 06 июня 2024, 12:40
104
0
Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

6 июня первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит защиту титула на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/2 финала полька сразится с американкой Коко Гофф (№3 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после парного финал в миксте. Время начала встречи – не ранее 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 12-я встреча теннисисток, полька проиграла один раз.

В финале победительница матча сыграет с Жасмин Паолини (№15 WTA) или Миррой Андреевой (№38 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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