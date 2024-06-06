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Англия
06 июня 2024, 12:03 | Обновлено 06 июня 2024, 12:12
1049
0

Источник: Челси готов ослабить Миколенко и Ко

«Пенсионерам» интересен Калверт-Льюин

06 июня 2024, 12:03 | Обновлено 06 июня 2024, 12:12
1049
0
Источник: Челси готов ослабить Миколенко и Ко
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Калверт-Льюин

Лондонский «Челси» проявляет заинтересованность в трансфере нападающего Доминика Калверта-Льюина из «Эвертона».

Сообщается, что 27-летний партнер украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко входит в число вариантов, которые «Челси» изучает для усиления атаки. В шорт-листе «синих» также присутствует игрок немецкого «РБ Лейпциг» Бенджамин Шешко.

«Эвертон» якобы предложил Калверту-Льюину новый контракт и хочет, чтобы он остался. Однако «Челси» и другие клуб АПЛ могут нападающего переманить к себе.

В сезоне-2023/2024 Английской Премьер-лиги Доминик Калверт-Льюин провел 32 матча, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.

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Доминик Калверт-Льюин Эвертон трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Челси
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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