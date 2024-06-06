Источник: Челси готов ослабить Миколенко и Ко
«Пенсионерам» интересен Калверт-Льюин
Лондонский «Челси» проявляет заинтересованность в трансфере нападающего Доминика Калверта-Льюина из «Эвертона».
Сообщается, что 27-летний партнер украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко входит в число вариантов, которые «Челси» изучает для усиления атаки. В шорт-листе «синих» также присутствует игрок немецкого «РБ Лейпциг» Бенджамин Шешко.
«Эвертон» якобы предложил Калверту-Льюину новый контракт и хочет, чтобы он остался. Однако «Челси» и другие клуб АПЛ могут нападающего переманить к себе.
В сезоне-2023/2024 Английской Премьер-лиги Доминик Калверт-Льюин провел 32 матча, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ESPN поделился интересным рейтингом
«Сине-желтые» проведут второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024