Источник: Челси готов ослабить Миколенко и Ко

Лондонский «Челси» проявляет заинтересованность в трансфере нападающего Доминика Калверта-Льюина из «Эвертона».

Сообщается, что 27-летний партнер украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко входит в число вариантов, которые «Челси» изучает для усиления атаки. В шорт-листе «синих» также присутствует игрок немецкого «РБ Лейпциг» Бенджамин Шешко.

«Эвертон» якобы предложил Калверту-Льюину новый контракт и хочет, чтобы он остался. Однако «Челси» и другие клуб АПЛ могут нападающего переманить к себе.

В сезоне-2023/2024 Английской Премьер-лиги Доминик Калверт-Льюин провел 32 матча, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.