Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико». Однако «Реал» не горит желанием продавать Лунина своему принципиальному сопернику и требует у «матрасников» оплату полной клаусулы, которая прописана в контракте Андрея – 250 миллионов евро. Если Лунин решит покинуть «Реал», то «галактикос» хотят продать украинца в клуб АПЛ.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.