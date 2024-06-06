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  4. Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?
Испания
06 июня 2024, 12:06 | Обновлено 06 июня 2024, 12:11
3373
3

Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?

«Реал» может запросить за украинца в «Атлетико» 250 миллионов евро

06 июня 2024, 12:06 | Обновлено 06 июня 2024, 12:11
3373
3
Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико». Однако «Реал» не горит желанием продавать Лунина своему принципиальному сопернику и требует у «матрасников» оплату полной клаусулы, которая прописана в контракте Андрея – 250 миллионов евро. Если Лунин решит покинуть «Реал», то «галактикос» хотят продать украинца в клуб АПЛ.

Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 3
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Лига
Почему так дёшево, вот суркис 300 млн за Шапу хочет  
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+3
Alex T
За лавочника на которого они не рассчитывали ранее как-то многовато получается) 
Ладно б еще сейчас такое зарядили и то они не сильно будут ставить его.
А вообще контракт кончится и бесплатно свалит скоро. Шо за суммы?
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+1
NoMad
Та ну, це ж майже можна двух Судакових купити, ви що 
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+1
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