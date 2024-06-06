Безумная клаусула! Какая сумма отступных прописана в контракте Лунина?
«Реал» может запросить за украинца в «Атлетико» 250 миллионов евро
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Украинского вратаря в последнее время начали связывать с мадридским «Атлетико». Однако «Реал» не горит желанием продавать Лунина своему принципиальному сопернику и требует у «матрасников» оплату полной клаусулы, которая прописана в контракте Андрея – 250 миллионов евро. Если Лунин решит покинуть «Реал», то «галактикос» хотят продать украинца в клуб АПЛ.
Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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Ладно б еще сейчас такое зарядили и то они не сильно будут ставить его.
А вообще контракт кончится и бесплатно свалит скоро. Шо за суммы?