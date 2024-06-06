Циципас дал лестную оценку снятию Джоковича с РГ-2024 из-за травмы

Греческий теннисист Стефанос Циципас (№9 АТР), в активе которого два трофея турниров серии Grand Slam, поделился мнением о травме серба Новака Джоковича, из-за которой он был вынужден сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Мы привыкли к тому, что Новак никогда не снимается с турниров. Он получил травму с Черундоло, но все равно смог выиграть. Меня поражает то, как он играет и побеждает с такой травмой. Но его снятие с турнира даст шанс другим игрокам выиграть «Большой шлем», – признался Циципас.

Как известно, Стефанос Циципас в четвертьфинале Ролан Гаррос проигарл испанцу Карлосу Алькарасу и выбыл из дальнейшей борьбы.

Ранее сообщалось, будто Джокович уже перенес операцию на колене и пропустит Уимблдон.