Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?

Известный портал Score 90 поделился рейтингом лучших вратарей сезона 2023/24.

Первое место в списке занял вратарь «Боруссии» Дортмунд Грегор Кобель, который в 42 матчах пропустил 47 голов и 14 раз отыграл на ноль. Второе место Score 90 отдал аргентинскому голкиперу «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, который сыграл за «вилланов» 47 матчей, пропустил 61 гол и 15 раз сохранил ворота на замке.

В топ-3 также вошел вратарь «Ливерпуля» Алиссон. Бразилец провел за «красных» в этом сезоне 32 матча, пропустил 32 гола и 11 раз отыграл на ноль.

Вратарь «Реала» Андрей Лунин занял четвертую строчку рейтинга. Украинец в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз сохранил ворота на замке.

Ранее был обнародован топ-10 самых дорогих голкиперов.

Рейтинг лучших вратарей сезона 2023/24 от Score 90