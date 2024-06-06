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Чемпионат Европы
06 июня 2024, 11:32 | Обновлено 06 июня 2024, 11:33
370
0

Источник: Саутгейт не берет на Евро-2024 двух игроков Ливерпуля

Наставник сборной Англии определяется с заявкой на турнир в Германии

06 июня 2024, 11:32 | Обновлено 06 июня 2024, 11:33
370
0
Источник: Саутгейт не берет на Евро-2024 двух игроков Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

В финальную заявку сборной Англии на чемпионат Европы 2024 не войдут полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс и защитник мерсисайдского клуба Джарелл Куанса.

Как утверждает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, оба игрока составят компанию хавбеку «Тоттенхэма» Джеймсу Мэддисону, который также выпадет из состава родоначальников футбола.

Чемпионат Европы 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии на групповой стадии сыграет в квартете C вместе с командами Словении, Дании и Сербии.

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт принял смелое решение в отношении ряда английских звезд.

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сборная Англии по футболу Евро-2024 Гарет Саутгейт Кертис Джонс Джеймс Мэддисон
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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