Ман Сити получил поддержку клубов в противостоянии с АПЛ. Но не большинство

«Манчестер Сити», как известно, начал юридический процесс против Английской Премьер-лиги.

Цель противостояни – отмена правила о сделках с ассоциированными сторонами. Также клуб хочет добиться возмещения ущерба.

В АПЛ, начиная с декабря 2021 года, после продажи «Ньюкасла» саудовцам действуют правила, направленные на то, чтобы поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

«Манчестер Сити» в противостоянии с АПЛ поддержали «Челси», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Вместе с тем сообщается, что где-то 10-12 клубов предоставили информацию в поддержку Премьер-лиги, речь – о письмах и свидетельских показаниях. Среди этих клубов называются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».