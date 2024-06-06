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Англия
06 июня 2024, 11:02 | Обновлено 06 июня 2024, 11:10
233
0

Ман Сити получил поддержку клубов в противостоянии с АПЛ. Но не большинство

«Горожане» против правил работы со спонсорами

06 июня 2024, 11:02 | Обновлено 06 июня 2024, 11:10
233
0
Ман Сити получил поддержку клубов в противостоянии с АПЛ. Но не большинство
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити», как известно, начал юридический процесс против Английской Премьер-лиги.

Цель противостояни – отмена правила о сделках с ассоциированными сторонами. Также клуб хочет добиться возмещения ущерба.

В АПЛ, начиная с декабря 2021 года, после продажи «Ньюкасла» саудовцам действуют правила, направленные на то, чтобы поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

«Манчестер Сити» в противостоянии с АПЛ поддержали «Челси», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Вместе с тем сообщается, что где-то 10-12 клубов предоставили информацию в поддержку Премьер-лиги, речь – о письмах и свидетельских показаниях. Среди этих клубов называются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Брайтон», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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