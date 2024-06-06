Грузия и Армения хотят провести чемпионат мира

Грузия и Армения вынашивают планы подать совместную заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2029 года.

Президент национальной футбольной федерации Грузии Леван Кобиашвили уверен, что у страны есть достаточный опыт проведения подобных престижных мероприятий.

Напомним, предстоящий молодежный ЧМ состоится в 2025 году в Чили. Там турнир состоится во второй раз в истории. Впервые в Чили мундиаль среди молодежных сборных проводился в 1987 году.