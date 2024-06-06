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Молодежные турниры
06 июня 2024, 10:00 | Обновлено 06 июня 2024, 10:20
358
1

Грузия и Армения хотят провести чемпионат мира

Страны рассчитывают получить право на проведение молодежного мундиаля 2029

06 июня 2024, 10:00 | Обновлено 06 июня 2024, 10:20
358
1
Грузия и Армения хотят провести чемпионат мира
FIFA

Грузия и Армения вынашивают планы подать совместную заявку на проведение молодежного чемпионата мира 2029 года.

Президент национальной футбольной федерации Грузии Леван Кобиашвили уверен, что у страны есть достаточный опыт проведения подобных престижных мероприятий.

Напомним, предстоящий молодежный ЧМ состоится в 2025 году в Чили. Там турнир состоится во второй раз в истории. Впервые в Чили мундиаль среди молодежных сборных проводился в 1987 году.

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Юрій Остроумов Источник
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Serhii P.
Ага, проведуть. Якщо до того часу не стануть до того часу частиною рашки.
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