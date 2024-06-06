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Украина. Премьер лига
06 июня 2024, 09:46 | Обновлено 06 июня 2024, 09:49
135
0

«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах

Экс-тренер «Динамо» – о перспективах

06 июня 2024, 09:46 | Обновлено 06 июня 2024, 09:49
135
0
«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился планами, признавшись, что в ближайшей перспективе не намерен возвращаться к работе в Украине.

«Предложений нет, но я открыт. Я всегда был открыт на футбольном поле. А открыты те, кто не двигается очень много.

«Возвращение в УПЛ? Это была шутка. За границей, да. Латвия или Литва? Посмотрим, я открыт», – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич заявил, что возвращается в Украину.

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Александр Хацкевич
Юрій Остроумов Источник: Sportarena
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