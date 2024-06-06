Украина. Премьер лига06 июня 2024, 09:46 | Обновлено 06 июня 2024, 09:49
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«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах
Экс-тренер «Динамо» – о перспективах
06 июня 2024, 09:46 | Обновлено 06 июня 2024, 09:49
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился планами, признавшись, что в ближайшей перспективе не намерен возвращаться к работе в Украине.
«Предложений нет, но я открыт. Я всегда был открыт на футбольном поле. А открыты те, кто не двигается очень много.
«Возвращение в УПЛ? Это была шутка. За границей, да. Латвия или Литва? Посмотрим, я открыт», – рассказал Хацкевич.
Ранее Александр Хацкевич заявил, что возвращается в Украину.
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