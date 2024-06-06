«Я открыт». Хацкевич рассказал о своих дальнейших тренерских планах

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился планами, признавшись, что в ближайшей перспективе не намерен возвращаться к работе в Украине.

«Предложений нет, но я открыт. Я всегда был открыт на футбольном поле. А открыты те, кто не двигается очень много.

«Возвращение в УПЛ? Это была шутка. За границей, да. Латвия или Литва? Посмотрим, я открыт», – рассказал Хацкевич.

Ранее Александр Хацкевич заявил, что возвращается в Украину.