Олимпийская сборная Украины 6 июня проведет 2-й матч на турнире во Франции

В четверг, 6 июня, в 16:00 начнется матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло в Марселе, в котором встретятся сборные Украины U-23 и Италия U-21.

Команда Ротаня стартовала в турнире с победы над командой Индонезии U-20 – 3:0. Команда Италии U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 – 4:3.

Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица