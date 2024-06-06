Молодежные турниры06 июня 2024, 09:20 | Обновлено 06 июня 2024, 09:31
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Олимпийская сборная Украины 6 июня проведет 2-й матч на турнире во Франции
Подопечных Руслана Ротаня ждет встреча с молодежной командой Италии
06 июня 2024, 09:20 | Обновлено 06 июня 2024, 09:31
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В четверг, 6 июня, в 16:00 начнется матч 2-го тура международного турнира Мориса Ревелло в Марселе, в котором встретятся сборные Украины U-23 и Италия U-21.
Команда Ротаня стартовала в турнире с победы над командой Индонезии U-20 – 3:0. Команда Италии U-21 на старте турнира обыграла команду Японии U-19 – 4:3.
Турнир Мориса Ревелло. Группа B. Турнирная таблица
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