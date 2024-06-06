6 июня на «Эштадиу Алгарве» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Гибралтара встретится со сборной Уэльса. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Гибралтар

Команда в этот раз поневоле, возможно, стала участником некоего британского сбора. Ведь за короткий срок на матчи против этого аутсайдера в Фару/Лоуле приезжает уже вторая сборная с Островов - впрочем, анклав на проливе ведь также принадлежит Соединенному Королевству. Всего лишь тремя днями ранее тут был спарринг против Шотландии. Там проиграли относительно достойно: пропустили всего 2 мяча, традиционно ничем не ответив. Ну, а в целом команда-54 остается все тем же, во многом довольно искусственным проектом, что имеет крайне ограниченную кадровую базу. И соответствующие результаты: 0 очков в 8 отборочных матчей в прошлом году и дважды по 0:1 с Литвой в мартовском плей-аут, из-за чего следующую Лигу Наций подопечные Хулио Сесара Рибаса проведут в компании главных аутсайдеров.

Ставки на матч Гибралтар – Уэльс

Уэльс

Сборная почти смогла подтвердить свой статус коллектива, что может разочаровывать рисунком игры, но не ее результатами. Но, возможно, дело в том, что сейчас не было Бейла, способного в свитере национальной команды делать разницу. И с Гаретом на прошлые турниры пробивались, вплоть до мундиаля-2024. Но после поездки в Катар легендарный вингер завязал. Без него получилось пройти в плей-офф в марте 4:1 Финляндию, и выстоять на 0:0 с Польшей и после 90, и после 120 минут. Но героем послематчевой серии стал Щесны, кооторый отразил удар Дэниэла Джеймса. В итоге сейчас валлийцы просто готовятся к осенней Лиге Наций. И не зря Роб Пейдж решил не звать более полудюжины игроков, в том числе основного голкипера Хеннесси и капитана, Рэмзи.

Статистика личных встреч

В октябре прошлого года уже был товарищеский поединок, в Кардиффе. Тогда хозяева выиграли 4:0.

Прогноз

GGBET считает явным фаворитом снова гостей. Но не стоит и их переоценивать, особенно в контрольных поединках перед долгожданными каникулами. Ставим на тотал меньше 4,5 голов (коэффициент - 1,89).