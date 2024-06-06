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Испания
06 июня 2024, 03:44 | Обновлено 06 июня 2024, 03:45
44
0

Довбик с Цыганковым – лучший дуэт Ла Лиги по важному игровому критерию

Soccerment предоставил рейтинг тандемов по ожидаемым ассистам за сезон

06 июня 2024, 03:44 | Обновлено 06 июня 2024, 03:45
44
0
Довбик с Цыганковым – лучший дуэт Ла Лиги по важному игровому критерию
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Soccerment опубликовал рейтинг лучших дуэтов Ла Лиги сезона 2023/24 по ожидаемым ассистам (xA) друг на друга за 90 минут матча.

Первое место досталось украинским футболистам «Жироны» Артему Довбику и Виктору Цыганкову.

Представители Украины в составе «красно-белых» провели вместе на поле суммарно 1 556 минут за кампанию. Средний xA за это время составил 0,15.

Во внимание брались только дуэты, которые сыграли вместе минимум 900 минут.

Довбик стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

Цыганков в прошлом сезоне провел 30 поединков в чемпионате Испании, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.

Лучшие дуэты Ла Лиги 2023/24 по ожидаемым ассистам (xA):

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Артем Довбик Виктор Цыганков рейтинг Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона
Даниил Агарков Источник: X (Twitter)
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