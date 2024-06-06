Товарищеские матчи
Чемпионат Европы06 июня 2024, 01:27 | Обновлено 06 июня 2024, 01:49
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ВИДЕО. Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Косово в товарищеском матче
Игра завершилась со счетом 3:0, Бельгия справилась с Черногорией 2:0
06 июня 2024, 01:27 | Обновлено 06 июня 2024, 01:49
137
0
5 июня состоялись несколько товарищеских матчей между сборными.
Норвегия в Осло разгромила команду Косово со счетом 3:0. Хет-трик оформил звездный форвард Эрлинг Холанд.
В еще одной контрольной игре Бельгия одолела Черногорию 2:0. Голами за хозяев отличились Кевин де Брюйне (44) и Леандро Троссард (90+3, пен.)
Товарищеские матчи. 5 июня
Норвегия – Косово – 3:0
Голы: Холанд, 15, 70, 75
Бельгия – Черногория – 2:0
Голы: Де Брюйне, 44, Троссард, 90+3 (пен.)
Удаление: Брнович, 88
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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