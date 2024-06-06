ВИДЕО. Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Косово в товарищеском матче

5 июня состоялись несколько товарищеских матчей между сборными.

Норвегия в Осло разгромила команду Косово со счетом 3:0. Хет-трик оформил звездный форвард Эрлинг Холанд.

В еще одной контрольной игре Бельгия одолела Черногорию 2:0. Голами за хозяев отличились Кевин де Брюйне (44) и Леандро Троссард (90+3, пен.)

Товарищеские матчи. 5 июня

Норвегия – Косово – 3:0

Голы: Холанд, 15, 70, 75

Бельгия – Черногория – 2:0

Голы: Де Брюйне, 44, Троссард, 90+3 (пен.)

Удаление: Брнович, 88