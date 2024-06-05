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  4. Гофф станет второй ракеткой мира после Ролан Гаррос, сместив Соболенко
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 23:26 |
510
0

Гофф станет второй ракеткой мира после Ролан Гаррос, сместив Соболенко

Коко займет вторую строчку в рейтинге WTA впервые в карьере

05 июня 2024, 23:26 |
510
0
Гофф станет второй ракеткой мира после Ролан Гаррос, сместив Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка Коко Гофф (США) станет второй ракеткой мира после завершения Открытого чемпионата Франции 2024.

Гофф займет вторую строчку рейтинга WTA, сместив Арину Соболенко. «Нейтралка» не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал, проиграв в 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 Мирре Андреевой.

Коко никогда ранее не поднималась на вторую позицию.

В полуфинале французского мейджора американка сыграет против первой ракетки и действующей победительницей соревнований на кортах Парижа Иги Свентек.

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Коко Гофф Арина Соболенко Ролан Гаррос 2024 рейтинг WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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