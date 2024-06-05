Гофф станет второй ракеткой мира после Ролан Гаррос, сместив Соболенко

Американская теннисистка Коко Гофф (США) станет второй ракеткой мира после завершения Открытого чемпионата Франции 2024.

Гофф займет вторую строчку рейтинга WTA, сместив Арину Соболенко. «Нейтралка» не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал, проиграв в 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 Мирре Андреевой.

Коко никогда ранее не поднималась на вторую позицию.

В полуфинале французского мейджора американка сыграет против первой ракетки и действующей победительницей соревнований на кортах Парижа Иги Свентек.