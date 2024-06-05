Ролан Гаррос05 июня 2024, 23:26 |
510
0
Гофф станет второй ракеткой мира после Ролан Гаррос, сместив Соболенко
Коко займет вторую строчку в рейтинге WTA впервые в карьере
05 июня 2024, 23:26 |
510
0
Американская теннисистка Коко Гофф (США) станет второй ракеткой мира после завершения Открытого чемпионата Франции 2024.
Гофф займет вторую строчку рейтинга WTA, сместив Арину Соболенко. «Нейтралка» не сумела защитить очки за прошлогодний полуфинал, проиграв в 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 Мирре Андреевой.
Коко никогда ранее не поднималась на вторую позицию.
В полуфинале французского мейджора американка сыграет против первой ракетки и действующей победительницей соревнований на кортах Парижа Иги Свентек.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 июня 2024, 15:50 15
Предложений по лидерам у киевлян нет
Теннис | 05 июня 2024, 15:45 2
Украинка вместе с Мию Като не смогли пробиться в полуфинал
Футбол | 05.06.2024, 10:31
Футбол | 05.06.2024, 09:25
Футбол | 05.06.2024, 19:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.06.2024, 15:32 8
04.06.2024, 10:40
04.06.2024, 22:58 3
04.06.2024, 01:09 1
04.06.2024, 11:25 11
05.06.2024, 14:05 5
05.06.2024, 07:55 2
04.06.2024, 07:13