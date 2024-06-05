ПИХАЛЕНОК: «С нетерпением жду матчей с Шахтером. Покажу, как они ошиблись»

5 июня киевский футбольный клуб «Динамо» официально объявил о трансфере 27-летнего украинского полузащитника Александра Пихаленка из «Днепра-1».

Пихаленок дал первое интервью пресс-службе «бело-синих»:

«Не скажу, что предложение от Динамо стало неожиданностью для меня, ведь интерес со стороны киевлян был и в предыдущие трансферные окна. Раньше не было конкретики, все на уровне слухов, а сейчас уже Динамо обратилось с конкретным предложением, и я очень рад присоединиться к киевскому клубу.

Перед тем как подписать контракт, взял на размышления четыре-пять дней. Была определенная ситуация с Шахтером, с Днепром-1 определенные вопросы необходимо было согласовать. В общем, многое нужно было обдумать, потому столько времени ушло.

Поскольку я знаком со многими динамовцами, то думаю, много времени на адаптацию не понадобится. Выступал с ребятами в сборной, против них играл в чемпионате, вместе с Дубинчаком защищали цвета Днепра-1, поэтому, надеюсь, адаптируюсь быстро в коллективе.

С нетерпением жду матчей против Шахтера в составе Динамо. Игры против «горняков» всегда принципиальны, поскольку я являюсь воспитанником донецкого клуба. Мягко говоря, у меня не сложилось в Шахтере, и, выходя на поле теперь, я прилагаю максимум усилий, чтобы показать, как они ошиблись раньше.

Также очень хочется сыграть вместе с бело-синими в Лиге чемпионов. Хотя понимаю, что будет очень тяжело, поскольку придется стартовать со второго квалификационного раунда.

Не получив вызов в сборную Украины, есть время отдохнуть после сезона и подготовиться к новому вызову в своей карьере. Хотя, не буду кривить душой, очень хотелось уехать на Евро-2024. Но я уважаю решение тренера национальной команды, понимая, что у меня была травма, что наверняка повлияло на решение не вызвать меня. Буду набирать свои лучшие кондиции и через выступления в составе Динамо доказывать свое право играть за национальную сборную», – сказал Алпександр.