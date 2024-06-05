Мудрик отреагировал на новость, что Челси не отпустит его на Олимпиаду 2024
Михаил заявил, что ничего пока что об этом не знает
23-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на новость о том, что руководство команды не отпустит его на Олимпийские Игры 2024, которые пройдут в Париже (Франция):
«Еще ничего не знаю. Мне никто ничего не говорил», – сказал Мудрик.
Также сообщалось, что «Челси» не разрешит играть на Олимпиаде и Энцо Фернандесу, который может быть вызван в состав сборной Аргентины.
Олимпийские сборные Украины и Аргентины попали в одну группу. В квартете B украинцы и аргентинцы сыграют вместе с Марокко и Ираном. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.
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