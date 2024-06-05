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Англия
05 июня 2024, 19:41 | Обновлено 05 июня 2024, 19:46
2569
14

Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение

Руководство «пенсионеров» не отпустит Михаила и Энцо Фернандеса на Игры в Париж

05 июня 2024, 19:41 | Обновлено 05 июня 2024, 19:46
2569
14
Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес и Михаил Мудрик

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» приняло решение не отпускать 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и 23-летнего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса на Олимпийский Игры в 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

Об этом сообщило издание Daily Mail. Источник утверждает, что в «Челси» не хотят, чтобы Михаил и Энцо пропустили летний этап подготовки к новому сезону, особенно учитывая факт назначения нового главного тренера – Энцо Марески.

Итальянский специалист хочет видеть в своей обойми всех футболистов команды без исключения.

Кроме того, на «Стэмфорд Бридж» опасаются, что игроки могут получить травмы на Играх.

Олимпийские сборные Украины и Аргентины попали в одну группу. В квартете B украинцы и аргентинцы сыграют вместе с Марокко и Ираном. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступления Мудрика в сезоне 2023/24 в составе «Челси».

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Энцо Фернандес Михаил Мудрик Олимпийские игры 2024 Челси сборная Украины по футболу U-23 учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков Источник: Daily Mail
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Комментарии 14
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Petro_ua
Велика надія на Мудрика!
Сподіваюся, Шевченко підключиться до вирішення цієї проблеми та зможе допомогти Мудрику грати за збірну України!
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+1
Pavel_i_CO
Міг би, випадково, взяти олімпійську медаль на 100-метрівці)
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+1
Alex T
Игровая практика была бы лучше для игрока
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+1
OtsoCity
Хвойда суркисів, під нікнеймом puma такий бовдур смердючий, що навіть не знає, хто забив вирішальний м'яч за збірну  у ворота Ісландії,  щур puma ти знову всрався під себе!
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-1
OtsoCity
Це дуже погано 
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-2
umnuy2
чо за херь....Мудрик должен там играть-пацан вывел сборную впервые за 33 года на ОИ.Это может один из наших шансов на золото
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-3
Показать Скрыть 7 ответов
OtsoCity
Щур кацапській під нікнеймом puma, знову всрався під себе бовдур 
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-5
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