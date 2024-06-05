Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение

Руководство лондонского футбольного клуба «Челси» приняло решение не отпускать 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика и 23-летнего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса на Олимпийский Игры в 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

Об этом сообщило издание Daily Mail. Источник утверждает, что в «Челси» не хотят, чтобы Михаил и Энцо пропустили летний этап подготовки к новому сезону, особенно учитывая факт назначения нового главного тренера – Энцо Марески.

Итальянский специалист хочет видеть в своей обойми всех футболистов команды без исключения.

Кроме того, на «Стэмфорд Бридж» опасаются, что игроки могут получить травмы на Играх.

Олимпийские сборные Украины и Аргентины попали в одну группу. В квартете B украинцы и аргентинцы сыграют вместе с Марокко и Ираном. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступления Мудрика в сезоне 2023/24 в составе «Челси».