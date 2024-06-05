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  4. «А кто решает вообще?» Ребров оценил игру Мудрика за Челси в сезоне 2023/24
Англия
05 июня 2024, 19:29 |
1491
3

«А кто решает вообще?» Ребров оценил игру Мудрика за Челси в сезоне 2023/24

Главный тренер сборной Украины поделился мыслями о выступлениях Михаила в АПЛ

05 июня 2024, 19:29 |
1491
3
«А кто решает вообще?» Ребров оценил игру Мудрика за Челси в сезоне 2023/24
Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал выступления украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в сезоне 2023/24:

– Михаил Мудрик. Не самый лучший сезон в «Челси». Успели ли вы с ним сейчас пообщаться? Как он сейчас настроен?

– А кто решает вообще – лучший сезон или не лучший? Это первый сезон у Михаила в АПЛ. Я помню свой первый сезон. Это всегда трудно – переходить в такой чемпионат, переходить в команду такого уровня, как «Челси». Там очень большая конкуренция.

Я считаю, особенно во второй части сезона, тренер доверял Михаилу, он очень хорошо себя зарекомендовал и играл на очень высоком уровне, что очень важно для сборной. Он получил практику, он больше играл, и я не считаю, что этот сезон для Михаила был не слишком удачным.

Я только желаю ему в следующем сезоне с другим тренером еще больше прогрессировать, что, как я и говорил, очень важно для нашей сборной, – сказал Ребров.

В кампании 2023/24 Мудрик провел 41 матч за «синих» во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 ассиста.

Ранее журналист Sky Sports Дхармеш Шет высказался о перспективах Михаила после того, как «Челси» назначил главным тренером экс-коуча «Лестера» Энцо Мареску.

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Сергей Ребров Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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umnuy2
команда такого уровня как челси....это там где места нет в раздевалке и мишко с другими новичками в коридоре переодевались.....будем надеятся что там такие косяки пофиксят
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дырявые опзжшные опущенцы сидя на обосссссаном диване каждый день что то решают на этом сайте и кукарекают
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-7
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