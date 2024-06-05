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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 21:48 |
204
0

Бразильский клуб хочет игрока Шахтера, но с трансфером могут быть проблемы

«Интернасьонал» заинтересован в возвращении Винисиуса Тобиаса

05 июня 2024, 21:48 |
204
0
Бразильский клуб хочет игрока Шахтера, но с трансфером могут быть проблемы
instagram.com/vinitobias. Винисиус Тобиас

Бразильский «Интернасьонал» проявляет заинтересованность в возвращении из Европы своего воспитанника 20-летнего Винисиуса Тобиаса.

Правый фулбек с апреля 2022 года выступает в Испании за «Кастилью» – вторую команду мадридского «Реала», однако «бланкос» уже решили, что выкупать контракт бразильца у «горняков» не будут.

Сам Винисиус Тобиас якобы не прочь вернуться в «Интернасьонал», однако у бразильского клуба могут возникнуть проблемы в оформлении сделки, так как он пребывает не в лучших отношениях с «Шахтером» из-за недавних переходов Алана Патрика и Витао.

Очевидно, что «Шахтер» не пожелает отпускать Винисиуса Тобиаса в «Интернасьонал», тем более, что контракт бразильца с донецким клубом действует до лета 2026-го.

Винисиус Тобиас в сезоне-2023/24 провел 21 матч за «Кастилью», в которых отличился 4 результативными передачами.

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Алексей Сливченко Источник: Revista Colorada
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