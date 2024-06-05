Бразильский клуб хочет игрока Шахтера, но с трансфером могут быть проблемы

Бразильский «Интернасьонал» проявляет заинтересованность в возвращении из Европы своего воспитанника 20-летнего Винисиуса Тобиаса.

Правый фулбек с апреля 2022 года выступает в Испании за «Кастилью» – вторую команду мадридского «Реала», однако «бланкос» уже решили, что выкупать контракт бразильца у «горняков» не будут.

Сам Винисиус Тобиас якобы не прочь вернуться в «Интернасьонал», однако у бразильского клуба могут возникнуть проблемы в оформлении сделки, так как он пребывает не в лучших отношениях с «Шахтером» из-за недавних переходов Алана Патрика и Витао.

Очевидно, что «Шахтер» не пожелает отпускать Винисиуса Тобиаса в «Интернасьонал», тем более, что контракт бразильца с донецким клубом действует до лета 2026-го.

Винисиус Тобиас в сезоне-2023/24 провел 21 матч за «Кастилью», в которых отличился 4 результативными передачами.