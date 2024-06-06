Реал может принять сенсационное решение относительно одного из вратарей
Кепа может продолжить играть в «королевском клубе»
29-летний вратарь Кепа Аррисабалага, который на правах аренды выступает за «Реал», может продолжить карьеру в мадридском клубе.
По информации источника, «королевский клуб» будет готов рассмотреть выкуп Кепы у «Челси», если лондонский клуб запросит адекватную цену за испанского голкипера, повторная аренда также является возможной. Причиной этого является то, что украинский вратарь Андрей Лунин рассматривает уход из «Реала», таким образом дублером Тибо Куртуа может стать именно баскский вратарь.
В этом сезоне Кепа сыграл за «Реал» 20 матчей, пропустил 18 голов и 9 раз отыграл на ноль.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» пока не может договориться с «Жироной»
Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции