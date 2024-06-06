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  4. Реал может принять сенсационное решение относительно одного из вратарей
Испания
06 июня 2024, 00:27 |
687
0

Реал может принять сенсационное решение относительно одного из вратарей

Кепа может продолжить играть в «королевском клубе»

06 июня 2024, 00:27 |
687
0
Реал может принять сенсационное решение относительно одного из вратарей
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

29-летний вратарь Кепа Аррисабалага, который на правах аренды выступает за «Реал», может продолжить карьеру в мадридском клубе.

По информации источника, «королевский клуб» будет готов рассмотреть выкуп Кепы у «Челси», если лондонский клуб запросит адекватную цену за испанского голкипера, повторная аренда также является возможной. Причиной этого является то, что украинский вратарь Андрей Лунин рассматривает уход из «Реала», таким образом дублером Тибо Куртуа может стать именно баскский вратарь.

В этом сезоне Кепа сыграл за «Реал» 20 матчей, пропустил 18 голов и 9 раз отыграл на ноль.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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