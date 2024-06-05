На распутье. Лунин задумался над будущим и должен сделать выбор. Что решит?

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин еще не принял решение относительно своего будущего, начиная с предстоящего сезона-2024/2025.

У него, как известно, есть контракт с «галактикос» до лета 2025 года. Ко всему, клуб горит желанием подписать с уроженцем Харьковской области новый договор. Лунин не против такого продолжения карьеры, хотя понимает, что и дальше будет находиться в тени Тибо Куртуа, которого называют лучшим голкипером планеты.

В то же время определенная часть окружения украинца его стремление не поддерживает. Есть мнения, что Лунин в «Реале» незаслуженно находится позади Куртуа, что доказал своей игрой в сезоне-2023/2024, большую часть которого бельгиец был травмирован.

Есть претензии и к «Реалу» за общую позицию по отношению к Лунину как к дублеру. Исходя из этого, окружение Лунина настаивает на уходе Андрея из Реала». Благо – предложений у голкипера хватает.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал под овации по пути на финал ЛЧ.