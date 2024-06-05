Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На распутье. Лунин задумался над будущим и должен сделать выбор. Что решит?
Испания
05 июня 2024, 13:38 | Обновлено 05 июня 2024, 13:44
671
0

На распутье. Лунин задумался над будущим и должен сделать выбор. Что решит?

Андрей согласен играть и дальше за «Реал», но…

05 июня 2024, 13:38 | Обновлено 05 июня 2024, 13:44
671
0
На распутье. Лунин задумался над будущим и должен сделать выбор. Что решит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин еще не принял решение относительно своего будущего, начиная с предстоящего сезона-2024/2025.

У него, как известно, есть контракт с «галактикос» до лета 2025 года. Ко всему, клуб горит желанием подписать с уроженцем Харьковской области новый договор. Лунин не против такого продолжения карьеры, хотя понимает, что и дальше будет находиться в тени Тибо Куртуа, которого называют лучшим голкипером планеты.

В то же время определенная часть окружения украинца его стремление не поддерживает. Есть мнения, что Лунин в «Реале» незаслуженно находится позади Куртуа, что доказал своей игрой в сезоне-2023/2024, большую часть которого бельгиец был травмирован.

Есть претензии и к «Реалу» за общую позицию по отношению к Лунину как к дублеру. Исходя из этого, окружение Лунина настаивает на уходе Андрея из Реала». Благо – предложений у голкипера хватает.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал под овации по пути на финал ЛЧ.

По теме:
Перебьет рекорд Довбика. Жирона подписывает молодого форварда
Кто будет основным на Евро? Лунин и Бущан сыграют по контрольному матчу
Андрей ЛУНИН: «Было разочарование из-за финала ЛЧ. Я понимаю свой вклад»
Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: Relevo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги
Футбол | 05 июня 2024, 13:30 0
На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги
На форварда Днепра-1 есть 5 претендентов, в том числе из Первой лиги

Филиппов вряд ли останется в Днепре-1

Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Футбол | 05 июня 2024, 07:55 2
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу
Таблицы групп. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по мини-футболу

Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции

Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2024, 10:17
Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Энди Маррей жестко раскритиковал одно из нововведений на Ролан Гаррос
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Футбол | 04.06.2024, 21:56
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Теннис | 04.06.2024, 17:55
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
03.06.2024, 20:17 6
Бокс
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
05.06.2024, 07:58 1
Бокс
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
Лунин изменил свое решение относительно будущего в Реале после финала ЛЧ
03.06.2024, 12:28 11
Футбол
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
04.06.2024, 11:25 11
Футбол
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
03.06.2024, 22:40 7
Футбол
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 13:47 11
Теннис
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
03.06.2024, 23:46 111
Футбол
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем