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Лига чемпионов
04 июня 2024, 12:19 | Обновлено 04 июня 2024, 12:45
1512
0

«Реал там, благодаря ему». Лунин попал под овации по пути на финал ЛЧ

Андрей получил аплодисменты в благодарность за вклад в успехи команды

04 июня 2024, 12:19 | Обновлено 04 июня 2024, 12:45
1512
0
«Реал там, благодаря ему». Лунин попал под овации по пути на финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин по пути на финал Лиги чемпионов, в котором «галактикос» в Лондоне 1 июня обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), стал героем неожиданного чествования.

В столицу Великобритании, где прошла игра, украинец добирался отдельно от команды из-за имевшейся тогда простуды.

Пилот самолета, на котором Лунин летел в Лондон, перед взлетом предложил пассажирам, которым «Реал» небезразличен, аплодисментами поблагодарить игрока.

«Я бы хотел попросить об особой услуге для выдающегося пассажира этого нашего рейса – Андрея Лунина. На мой взгляд, «Реал» находится там, где находится, благодаря ему. Все благодаря той работе, которую он проделал в течение сезона», – заявил пилот, чем вызвал на борту овации в адрес Лунина.

Андрей Лунин, как известно, не принял участия в финале, оставшись на скамейке запасных «Реала». Украинец стал двукратным победителем Лиги чемпионов – с «Реалом» он выиграл турнир и в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Лунин последним прибыл в расположение сборной Украины.

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Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Андрей Лунин
Юрій Остроумов Источник: Relevo
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