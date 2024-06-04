«Реал там, благодаря ему». Лунин попал под овации по пути на финал ЛЧ
Андрей получил аплодисменты в благодарность за вклад в успехи команды
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин по пути на финал Лиги чемпионов, в котором «галактикос» в Лондоне 1 июня обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0), стал героем неожиданного чествования.
В столицу Великобритании, где прошла игра, украинец добирался отдельно от команды из-за имевшейся тогда простуды.
Пилот самолета, на котором Лунин летел в Лондон, перед взлетом предложил пассажирам, которым «Реал» небезразличен, аплодисментами поблагодарить игрока.
«Я бы хотел попросить об особой услуге для выдающегося пассажира этого нашего рейса – Андрея Лунина. На мой взгляд, «Реал» находится там, где находится, благодаря ему. Все благодаря той работе, которую он проделал в течение сезона», – заявил пилот, чем вызвал на борту овации в адрес Лунина.
Андрей Лунин, как известно, не принял участия в финале, оставшись на скамейке запасных «Реала». Украинец стал двукратным победителем Лиги чемпионов – с «Реалом» он выиграл турнир и в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Лунин последним прибыл в расположение сборной Украины.
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