Топ-инсайдер рассказал, перейдет ли Зинченко летом в Баварию

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

Ряд английских СМИ недавно сообщили, что украинец летом может перейти в «Баварию». Авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг не отрицает интерес «ротен» к Зинченко, однако отметил, что Александр не является приоритетной трансферной целью. Окружение Зинченко также считает этот трансфер маловероятным.

Приоритетом для «Баварии» является продление контракта с Альфонсо Дэвисом, или трансфер Тео Эрнандеса из «Милана».