Топ-инсайдер рассказал, перейдет ли Зинченко летом в Баварию
Трансфер Александра в мюнхенский клуб является маловероятным
27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.
Ряд английских СМИ недавно сообщили, что украинец летом может перейти в «Баварию». Авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг не отрицает интерес «ротен» к Зинченко, однако отметил, что Александр не является приоритетной трансферной целью. Окружение Зинченко также считает этот трансфер маловероятным.
Приоритетом для «Баварии» является продление контракта с Альфонсо Дэвисом, или трансфер Тео Эрнандеса из «Милана».
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