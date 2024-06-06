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  4. Топ-инсайдер рассказал, перейдет ли Зинченко летом в Баварию
Англия
06 июня 2024, 00:43 |
305
0

Топ-инсайдер рассказал, перейдет ли Зинченко летом в Баварию

Трансфер Александра в мюнхенский клуб является маловероятным

06 июня 2024, 00:43 |
305
0
Топ-инсайдер рассказал, перейдет ли Зинченко летом в Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

Ряд английских СМИ недавно сообщили, что украинец летом может перейти в «Баварию». Авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг не отрицает интерес «ротен» к Зинченко, однако отметил, что Александр не является приоритетной трансферной целью. Окружение Зинченко также считает этот трансфер маловероятным.

Приоритетом для «Баварии» является продление контракта с Альфонсо Дэвисом, или трансфер Тео Эрнандеса из «Милана».

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Флориан Плеттенберг Милан трансферы Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Тео Эрнандес трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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