Украинская теннисистка Марта Костюк без борьбы пробилась в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2024.

В четвертьфинале французского мейджора украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) должны были сыграть против «нейтрального» тандема Мирра Андреева / Вера Звонарева. Однако представительницы страны-террориста отказались от поединка.

Андреева 5 мая в трех сетах переиграла Арину Соболенко и пробилась в полуфинал одиночного разряда Ролан Гаррос.

В полуфинале Костюк и Русе сыграют против итальянок Жасмин Паолини и Сарры Эррани. Интересно, что Паолини также выступит в 1/2 финала одиночного разряда, где как раз и сыграет с Андреевой.

Марта с Еленой-Габриэлой во второй раз вышли в полуфинал турниров серии Grand Slam. В 2023 году девушки сыграли на этой стадии на Australian Open.