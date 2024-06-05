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Ролан Гаррос
05 июня 2024, 21:29 | Обновлено 05 июня 2024, 21:33
4033
6

Костюк без борьбы вышла в полуфинал парного разряда на Ролан Гаррос 2024

Марта вместе с Русе должны были провести поединок против дуэта Андреева / Звонарева

05 июня 2024, 21:29 | Обновлено 05 июня 2024, 21:33
4033
6
Костюк без борьбы вышла в полуфинал парного разряда на Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк без борьбы пробилась в полуфинал парного разряда на Открытом чемпионате Франции 2024.

В четвертьфинале французского мейджора украинка и ее напарница Елена-Габриэла Русе (Румыния) должны были сыграть против «нейтрального» тандема Мирра Андреева / Вера Звонарева. Однако представительницы страны-террориста отказались от поединка.

Андреева 5 мая в трех сетах переиграла Арину Соболенко и пробилась в полуфинал одиночного разряда Ролан Гаррос.

В полуфинале Костюк и Русе сыграют против итальянок Жасмин Паолини и Сарры Эррани. Интересно, что Паолини также выступит в 1/2 финала одиночного разряда, где как раз и сыграет с Андреевой.

Марта с Еленой-Габриэлой во второй раз вышли в полуфинал турниров серии Grand Slam. В 2023 году девушки сыграли на этой стадии на Australian Open.

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Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Вера Звонарева Мирра Андреева Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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C.Пеклов
Кацапки здалися,злякалися!Це вам не італійки.Хоча після одиночного  півфіналу і Паоліні може знятися.Во буде шара!
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Sit Simurg
Ну, 148 тисяч на двох теж не завадить, навіть якщо і програють італійкам .. Хоча чому вони повинні програвати ? ! ..) 
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+3
kollekciy
Тепер треба, посилено готуватися до італійок, бо вийшовши в фінал, можна отримати вже Кубки шолому хоча б за друге місце, це вже буде пам'ять та досягнення в історію.
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+1
Saar
Відмовились болотні терористи! Птнх! Хуй.. и!
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-1
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