ПЯТЕНКО: «Это было справедливо, когда мы на 90+8 мин сравняли счет»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко оценил действия своих подопечных в двух поединках с Уэльсом в квалификации Евро-2025:

– Считаю, что мы заслуженно сыграли вничью и в гостях – 1:1, и в ответном матче – 2:2, хотя по стилистике эти поединки были разными.

– Привлекло внимание то, что в матче на нейтральном поле в Польше стартовый состав украинской сборной был таким же, как и в Уэльсе.

– Что-то менять не было смысла, ведь подопечные на выезде выполнили установку. Где-то оправдался расчет на быстрый гол. Выйдя вперед, мы контролировали ход событий на поле, хотя хозяйки и обладали территориальным преимуществом. Когда же в середине второго тайма британки выровняли положение, наши девушки не сникли и сдержали дальнейшее давление. Пользуясь случаем, отмечу нашего 12-го игрока – многие находящиеся сейчас в Уэльсе соотечественники пришли поддержать Украину. Спасибо!

– Долгое время сине-желтые вели и во втором поединке, хотя эксперты считали фаворитами британок.

– Начало было очень сложным, валлийки времени на разведку не тратили и создали угрожающие моменты после серии угловых. Мы все же устояли, а после четко разыгранной комбинации заставили гостей капитулировать. Затем нас где-то выбил из колеи довольно сомнительный пенальти, который британки в середине второго тайма реализовали. К сожалению, через несколько минут соперницы забили второй раз.

– В этот ключевой момент не возникло сомнений в позитивном итоге для Украины?

– Нет, потому что я знал, что девушки очень мотивированы и оправятся. Были надежды и на свежие игроки, которые, выйдя на замену, добавят динамики. И когда на восьмой компенсированной минуте Николь Козлова сравняла счет, это было справедливо.

– Кого-то выделите среди подопечных?

– Не буду этого делать. Все девушки – молодцы, после изнурительного сезона на клубном уровне они собрались и сыграли из-за не могу, защищая честь главной команды страны. Это важно, как и то, что все голы, забитые в ворота британок, были из разряда рабочих.

– Что дальше?

– В июле на очереди противостояние с футболистками Хорватии и Косово. Нам нужно побеждать.