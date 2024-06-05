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  4. Реал не опубликовал фото Лунина в новой форме на официальном сайте
Испания
05 июня 2024, 20:35 |
3371
1

Реал не опубликовал фото Лунина в новой форме на официальном сайте

Снимок Андрея все-таки распространили в социальных сетях, но не пресс-служба

05 июня 2024, 20:35 |
3371
1
Реал не опубликовал фото Лунина в новой форме на официальном сайте
ФК Реал Мадрид

5 июня мадридский футбольный клуб «Реал» показал форму команды на сезоне 2024/25.

Пресс-служба королевского клуба опубликовала ряд снимков на официальном сайте. В том числе и с Тибо Куртуа.

А вот фото Андрея Лунина на сайте так и не появилось. Впрочем, в пабликах все-таки поделились снимком Андрея.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил «Реалу» 30 миллионов евро за Андрея. Однако Флорентино Перес ответил отказом.

ФОТО. Андрей Лунин в новой форме Реала

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Даниил Агарков Источник: ФК Реал Мадрид
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Saar
Усьо, гудбай Реал, привіт Алавес!
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