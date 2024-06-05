Реал не опубликовал фото Лунина в новой форме на официальном сайте

5 июня мадридский футбольный клуб «Реал» показал форму команды на сезоне 2024/25.

Пресс-служба королевского клуба опубликовала ряд снимков на официальном сайте. В том числе и с Тибо Куртуа.

А вот фото Андрея Лунина на сайте так и не появилось. Впрочем, в пабликах все-таки поделились снимком Андрея.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил «Реалу» 30 миллионов евро за Андрея. Однако Флорентино Перес ответил отказом.

ФОТО. Андрей Лунин в новой форме Реала

👑 Donde nacen las leyendas. 👑

⚪ Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.

👉 @adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024