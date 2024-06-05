Реал не опубликовал фото Лунина в новой форме на официальном сайте
Снимок Андрея все-таки распространили в социальных сетях, но не пресс-служба
5 июня мадридский футбольный клуб «Реал» показал форму команды на сезоне 2024/25.
Пресс-служба королевского клуба опубликовала ряд снимков на официальном сайте. В том числе и с Тибо Куртуа.
А вот фото Андрея Лунина на сайте так и не появилось. Впрочем, в пабликах все-таки поделились снимком Андрея.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предложил «Реалу» 30 миллионов евро за Андрея. Однако Флорентино Перес ответил отказом.
ФОТО. Андрей Лунин в новой форме Реала
👑 Donde nacen las leyendas. 👑— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024
⚪ Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.
👉 @adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf
⚪ Los clásicos no pasan de moda. ⚫— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024
👉 @adidasfootball
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская сборная 5 июня в 17:00 сыграет против команды Франции
В организации пока не решили, что делать после победы Даниеля Дюбуа