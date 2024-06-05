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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 18:42 | Обновлено 05 июня 2024, 18:56
122
0

Оболонь в июле проведет семь спаррингов

Клуб ведет переговоры с семью футболистами

05 июня 2024, 18:42 | Обновлено 05 июня 2024, 18:56
122
0
Оболонь в июле проведет семь спаррингов
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» возвращаются из отпуска 26 июня и после детального медосмотра первого июля начнут подготовку к новому сезону.

По имеющейся информации все сборы «пивовары» проведут в Киеве, запланировано семь спаррингов.

И хотя подопечные Валерия Иващенко сейчас восстанавливаются после изнурительного сезона, клубное руководство в эти дни занято переговорами с семью футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты.

А о потенциальных новичках станет известно уже во время первого июльского этапа подготовки.

«Оболонь» продолжила «прописку» в УПЛ, взяв верх в раунде плей-офф над перволиговым «Левым берегом».

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Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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