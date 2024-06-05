Оболонь в июле проведет семь спаррингов
Клуб ведет переговоры с семью футболистами
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» возвращаются из отпуска 26 июня и после детального медосмотра первого июля начнут подготовку к новому сезону.
По имеющейся информации все сборы «пивовары» проведут в Киеве, запланировано семь спаррингов.
И хотя подопечные Валерия Иващенко сейчас восстанавливаются после изнурительного сезона, клубное руководство в эти дни занято переговорами с семью футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты.
А о потенциальных новичках станет известно уже во время первого июльского этапа подготовки.
«Оболонь» продолжила «прописку» в УПЛ, взяв верх в раунде плей-офф над перволиговым «Левым берегом».
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