Оболонь в июле проведет семь спаррингов

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Оболони» возвращаются из отпуска 26 июня и после детального медосмотра первого июля начнут подготовку к новому сезону.

По имеющейся информации все сборы «пивовары» проведут в Киеве, запланировано семь спаррингов.

И хотя подопечные Валерия Иващенко сейчас восстанавливаются после изнурительного сезона, клубное руководство в эти дни занято переговорами с семью футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты.

А о потенциальных новичках станет известно уже во время первого июльского этапа подготовки.

«Оболонь» продолжила «прописку» в УПЛ, взяв верх в раунде плей-офф над перволиговым «Левым берегом».