Звезда Манчестер Юнайтед приобрел акции испанского клуба

Испанский клуб «Марбелья» официально сообщил о том, что звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро стал акционером клуба. Какое количество акций клуба приобрел 32-летний футболист, не сообщается.

«Марбелья» в сезоне 2023/2024 играла в Сегунде В – четвертом дивизионе испанского футбола. Команда заняла третье место в турнирной таблице и обеспечила себе повышение в классе.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду пытается заманить Каземиро в чемпионат Саудовской Аравии.