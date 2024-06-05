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Испания
05 июня 2024, 17:49 |
742
0

Звезда Манчестер Юнайтед приобрел акции испанского клуба

Каземиро стал акционером «Марбельи»

05 июня 2024, 17:49 |
742
0
Звезда Манчестер Юнайтед приобрел акции испанского клуба
ФК Марбелья. Каземиро

Испанский клуб «Марбелья» официально сообщил о том, что звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро стал акционером клуба. Какое количество акций клуба приобрел 32-летний футболист, не сообщается.

«Марбелья» в сезоне 2023/2024 играла в Сегунде В – четвертом дивизионе испанского футбола. Команда заняла третье место в турнирной таблице и обеспечила себе повышение в классе.

Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду пытается заманить Каземиро в чемпионат Саудовской Аравии.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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