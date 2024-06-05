Звезда Манчестер Юнайтед приобрел акции испанского клуба
Каземиро стал акционером «Марбельи»
Испанский клуб «Марбелья» официально сообщил о том, что звездный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро стал акционером клуба. Какое количество акций клуба приобрел 32-летний футболист, не сообщается.
«Марбелья» в сезоне 2023/2024 играла в Сегунде В – четвертом дивизионе испанского футбола. Команда заняла третье место в турнирной таблице и обеспечила себе повышение в классе.
Ранее сообщалось о том, что Криштиану Роналду пытается заманить Каземиро в чемпионат Саудовской Аравии.
💣 𝗖𝗮𝘀𝗲𝗺𝗶𝗿𝗼 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙.𝗖.— Marbella FC (@marbella_fc) June 4, 2024
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