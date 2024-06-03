Роналду пытается заманить в Аль-Наср двух легенд Реала

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду общался с испанским защитником мадридского «Реала» Начо Фернандесом и бразильским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, чтобы убедить их перейти в саудовский клуб. Об этом сообщает издание Marca.

Напомним, контракт Начо с «Реалом» действует до 31 июня 2024 года, а «Манчестер Юнайтед», согласно информации в СМИ, хочет избавиться от Каземиро.

В этом сезоне Начо провел 45 матчей за «Реал» и отдал 1 ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Каземиро в кампании 2023/24 сыграл 32 поединка во всех турнирах, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Его стоимость составляет 20 миллионов евро.