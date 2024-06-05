Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Болонья назначила нового главного тренера
Италия
05 июня 2024, 17:08 | Обновлено 05 июня 2024, 17:09
301
0

ОФИЦИАЛЬНО. Болонья назначила нового главного тренера

Команду будет тренировать Винченцо Итальяно

05 июня 2024, 17:08 | Обновлено 05 июня 2024, 17:09
301
0
ОФИЦИАЛЬНО. Болонья назначила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

«Болонья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Винченцо Итальяно. Условия и срок действия контракта не указываются.

Итальяно заменит на этой должности Тиаго Мотту, который вскоре должен возглавить туринский «Ювентус».

Предыдущим местом работы Итальяно была «Фиорентина», которую он покинул несколько дней назад. Он работал с командой из Флоренции с лета 2021 года.

Напомним, в сезоне 2024/2025 «Болонья» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Сезон 2023/2024 команда завершила на пятом месте в турнирной таблице Серии А.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина сообщила о назначения нового тренера
Тренер Фиорентины объявил об уходе. Ему уже нашли замену
Аталанта – Фиорентина – 2:3. Триумфатор ЛЕ против финалиста ЛК. Видео голов
Болонья Винченцо Итальяно Тиаго Мотта Фиорентина
Олег Дидух Источник: ФК Болонья
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Футбол | 04 июня 2024, 22:58 3
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью
Спасение на последних секундах. Украина и Уэльс расписали боевую ничью

Гол Николь Козловой позволил украинкам избежать поражения

Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Футбол | 04 июня 2024, 20:32 13
Источник: Ракицкий покинет Шахтер
Источник: Ракицкий покинет Шахтер

Донецкий клуб не собирается продлевать контракт с ветераном

Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»
Футбол | 05.06.2024, 15:30
Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»
Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»
На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина
Футбол | 05.06.2024, 11:29
На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина
На Днепр-1 снова наложен трансферный бан. Известна причина
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Футбол | 04.06.2024, 17:38
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
Стала известна первая полуфиналистка Ролан Гаррос
04.06.2024, 14:06
Теннис
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
04.06.2024, 00:03 15
Футбол
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
04.06.2024, 10:40
Бокс
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
03.06.2024, 23:46 111
Футбол
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
04.06.2024, 07:13
Футбол
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
04.06.2024, 07:11 8
Футбол
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем