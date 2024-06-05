ОФИЦИАЛЬНО. Болонья назначила нового главного тренера

«Болонья» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Винченцо Итальяно. Условия и срок действия контракта не указываются.

Итальяно заменит на этой должности Тиаго Мотту, который вскоре должен возглавить туринский «Ювентус».

Предыдущим местом работы Итальяно была «Фиорентина», которую он покинул несколько дней назад. Он работал с командой из Флоренции с лета 2021 года.

Напомним, в сезоне 2024/2025 «Болонья» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Сезон 2023/2024 команда завершила на пятом месте в турнирной таблице Серии А.