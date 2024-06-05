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05 июня 2024, 16:26 |
1679
0

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась сексуальной фигурой на берегу моря

Джорджина Родригес выставила фото в соцсетях

05 июня 2024, 16:26 |
1679
0
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась сексуальной фигурой на берегу моря
Instagram. Джорджина Родригес

Звездный португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отдыхает вместе со своей невестой Джорджиной Родригес на Красном море в Саудовской Аравии.

Джорджина в социальных сетях похвасталась своей горячей фигурой, опубликовав фото невероятного тело в бикини на берегу моря.

Криштиану и Джорджина не являются мужем и женой, хотя вместе они с 2016 года и воспитывают пятерых детей: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.

Ранее невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями в 5 млн долларов.

ФОТО. Невеста Роналду показала сексуальную фигуру на берегу моря

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Джорджина Родригес lifestyle фото Криштиану Роналду
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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