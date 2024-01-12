ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
Пара провела уик-энд в Дубае
Невеста и мать двоих биологических детей португальца Криштиану Роналду похвасталась своей коллекцией ювелирных украшений.
Джорджина Родригес выставила на своей странице в Instagram серию фотографий с уик-энда, который пара провела в Дубае, на которых выставила напоказ драгоценности. За сутки пост набрал почти 2 миллиона лайков.
По информации The Sun, в общей сложности «ювелирка» потянет на сумму более 5 миллионов долларов, в которую входит драгоценный набор с бриллиантами за 3,5 млн и кольцо Cartier за 765 тысяч в американской валюте.
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