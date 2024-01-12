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12 января 2024, 18:28 |
1390
2

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов

Пара провела уик-энд в Дубае

12 января 2024, 18:28 |
1390
2
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
Instagram

Невеста и мать двоих биологических детей португальца Криштиану Роналду похвасталась своей коллекцией ювелирных украшений.

Джорджина Родригес выставила на своей странице в Instagram серию фотографий с уик-энда, который пара провела в Дубае, на которых выставила напоказ драгоценности. За сутки пост набрал почти 2 миллиона лайков.

По информации The Sun, в общей сложности «ювелирка» потянет на сумму более 5 миллионов долларов, в которую входит драгоценный набор с бриллиантами за 3,5 млн и кольцо Cartier за 765 тысяч в американской валюте.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес lifestyle отдых
Источник The Sun
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stalevar1250
Самая красивое фотко - это фото маника 
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Henriklarsson11
Мабуть ті картье ще й безкоштовно віддали. Така реклама
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