ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов

Невеста и мать двоих биологических детей португальца Криштиану Роналду похвасталась своей коллекцией ювелирных украшений.

Джорджина Родригес выставила на своей странице в Instagram серию фотографий с уик-энда, который пара провела в Дубае, на которых выставила напоказ драгоценности. За сутки пост набрал почти 2 миллиона лайков.

По информации The Sun, в общей сложности «ювелирка» потянет на сумму более 5 миллионов долларов, в которую входит драгоценный набор с бриллиантами за 3,5 млн и кольцо Cartier за 765 тысяч в американской валюте.