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Испания
05 июня 2024, 16:25 | Обновлено 05 июня 2024, 16:32
241
0

Довбик претендует на звание игрока сезона в Жироне

Победитель будет определяться путем голосования

05 июня 2024, 16:25 | Обновлено 05 июня 2024, 16:32
241
0
Довбик претендует на звание игрока сезона в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем довбик вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона в «Жироне».

Кроме него, на награду претендуют центральный защитник Эрик Гарсия и вингер Савио. Победитель будет определяться путем голосования болельщиков на официальном сайте «Жироны».

Напомним, Довбик в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, сумев отличиться 24 голами в 36 матчах.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» начал переговоры по поводу трансфера Довбика.

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Артем Довбик Жирона Савио Морейра Эрик Гарсия
Олег Дидух Источник: ФК Жирона
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