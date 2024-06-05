Довбик претендует на звание игрока сезона в Жироне

Форвард сборной Украины Артем довбик вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона в «Жироне».

Кроме него, на награду претендуют центральный защитник Эрик Гарсия и вингер Савио. Победитель будет определяться путем голосования болельщиков на официальном сайте «Жироны».

Напомним, Довбик в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, сумев отличиться 24 голами в 36 матчах.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» начал переговоры по поводу трансфера Довбика.