Довбик претендует на звание игрока сезона в Жироне
Победитель будет определяться путем голосования
Форвард сборной Украины Артем довбик вошел в тройку претендентов на приз лучшему игроку сезона в «Жироне».
Кроме него, на награду претендуют центральный защитник Эрик Гарсия и вингер Савио. Победитель будет определяться путем голосования болельщиков на официальном сайте «Жироны».
Напомним, Довбик в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, сумев отличиться 24 голами в 36 матчах.
Ранее сообщалось о том, что «Наполи» начал переговоры по поводу трансфера Довбика.
FASE 2 | Vota ara pel jugador 🌟 de la temporada!— Girona FC (@GironaFC) June 5, 2024
⚔️ @ericgm3
🎯 Artem Dovbyk
🕺 @OficialSavinho
🗳️ Tria el teu jugador estrella del curs i entra en el sorteig d'una samarreta signada per tota la plantilla!
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