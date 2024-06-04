Итальянский гранд связался с Жироной по поводу трансфера украинской звезды

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации итальянского журналиста Маттео Моретто, «Наполи» проявляет активный интерес к Довбику. Дело дошло уже до переговоров, президент неаполитанцев связался с «Жироной» и запросил информацию о трансфере Артема. Переговоры между двумя клубами продолжаются.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.