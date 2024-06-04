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  4. Итальянский гранд связался с Жироной по поводу трансфера украинской звезды
Италия
04 июня 2024, 11:44 |
1393
0

Итальянский гранд связался с Жироной по поводу трансфера украинской звезды

«Наполи» попытается летом подписать Довбика

04 июня 2024, 11:44 |
1393
0
Итальянский гранд связался с Жироной по поводу трансфера украинской звезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации итальянского журналиста Маттео Моретто, «Наполи» проявляет активный интерес к Довбику. Дело дошло уже до переговоров, президент неаполитанцев связался с «Жироной» и запросил информацию о трансфере Артема. Переговоры между двумя клубами продолжаются.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Артем в 36 матчах испанского чемпионата забил 24 гола.

Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.

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трансферы Наполи Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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