Милан нацелился на экс-лидера Интера

«Милан» проявляет интерес к форварду «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Милан» делал запрос в «Челси» относительно возможности арендовать Лукаку на следующий сезон. Однако английский клуб ответил отказом: они намерены продать 31-летнего игрока сборной Бельгии нынешним летом за сумму примерно в 40 миллионов евро.

Сезон 2023/2024 Лукаку провел в аренде в другом итальянском клубе, «Роме», где отличился 21 голов и 4 ассистами в 47 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо хочет видеть Лукаку в «Фенербахче».