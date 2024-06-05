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  4. Милан нацелился на экс-лидера Интера
Италия
05 июня 2024, 16:05 |
567
0

Милан нацелился на экс-лидера Интера

«Россонери» хотят арендовать Ромелу Лукаку

05 июня 2024, 16:05 |
567
0
Милан нацелился на экс-лидера Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Милан» проявляет интерес к форварду «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «Милан» делал запрос в «Челси» относительно возможности арендовать Лукаку на следующий сезон. Однако английский клуб ответил отказом: они намерены продать 31-летнего игрока сборной Бельгии нынешним летом за сумму примерно в 40 миллионов евро.

Сезон 2023/2024 Лукаку провел в аренде в другом итальянском клубе, «Роме», где отличился 21 голов и 4 ассистами в 47 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо хочет видеть Лукаку в «Фенербахче».

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Ромелу Лукаку Милан Челси Рома Рим аренда игрока трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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