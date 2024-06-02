Моуриньо хочет переманить в Фенербахче двух звезд из своего бывшего клуба

Новый главный «Фенербахче» Жозе Моуриньо имеет наполеоновские планы по усилению состава команды.

По информации кандидата в президенты «Фенербахче» Азиза Йылдырыма, 61-летний португалец хочет видеть в команде двух звездных форвардов своего бывшего клуба, «Ромы». Речь идет о Ромелу Лукаку и Пауло Дибале.

Напомним, что Лукаку провел нынешний сезон в «Роме» в аренде, права на 31-летнего форварда сборной Бельгии по-прежнему принадлежат «Челси». Контракт Дибалы с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года.