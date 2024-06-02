Турция02 июня 2024, 14:02 |
516
0
Моуриньо хочет переманить в Фенербахче двух звезд из своего бывшего клуба
Португалец хочет снова работать с Лукаку и Дибалой
02 июня 2024, 14:02 |
516
0
Новый главный «Фенербахче» Жозе Моуриньо имеет наполеоновские планы по усилению состава команды.
По информации кандидата в президенты «Фенербахче» Азиза Йылдырыма, 61-летний португалец хочет видеть в команде двух звездных форвардов своего бывшего клуба, «Ромы». Речь идет о Ромелу Лукаку и Пауло Дибале.
Напомним, что Лукаку провел нынешний сезон в «Роме» в аренде, права на 31-летнего форварда сборной Бельгии по-прежнему принадлежат «Челси». Контракт Дибалы с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 июня 2024, 07:25 5
Даниель Дюбуа победил Филипа Хрговича и получил право на бой с Александром
Теннис | 02 июня 2024, 12:41 8
Первая ракетка мира управилась за 40 минут
Футбол | 02.06.2024, 11:51
Футбол | 02.06.2024, 07:33
Бокс | 02.06.2024, 03:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2024, 11:28 3
01.06.2024, 07:01 26
01.06.2024, 16:28 2
01.06.2024, 17:14 1
01.06.2024, 00:03 21
02.06.2024, 05:51 4
01.06.2024, 10:10 3
02.06.2024, 00:01 5