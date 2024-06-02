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  4. Моуриньо хочет переманить в Фенербахче двух звезд из своего бывшего клуба
Турция
02 июня 2024, 14:02 |
516
0

Моуриньо хочет переманить в Фенербахче двух звезд из своего бывшего клуба

Португалец хочет снова работать с Лукаку и Дибалой

02 июня 2024, 14:02 |
516
0
Моуриньо хочет переманить в Фенербахче двух звезд из своего бывшего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Новый главный «Фенербахче» Жозе Моуриньо имеет наполеоновские планы по усилению состава команды.

По информации кандидата в президенты «Фенербахче» Азиза Йылдырыма, 61-летний португалец хочет видеть в команде двух звездных форвардов своего бывшего клуба, «Ромы». Речь идет о Ромелу Лукаку и Пауло Дибале.

Напомним, что Лукаку провел нынешний сезон в «Роме» в аренде, права на 31-летнего форварда сборной Бельгии по-прежнему принадлежат «Челси». Контракт Дибалы с «Ромой» рассчитан до лета 2025 года.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Ромелу Лукаку Пауло Дибала трансферы трансферы Серии A Рома Рим Челси
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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