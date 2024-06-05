Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
Украинка вместе с Мию Като не смогли пробиться в полуфинал
Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал Ролан Гаррос-2024 в женском парном разряде.
Украинка вместе с Мию Като из Японии в четвертьфинале в двух сетах вылетели от пятого сеяного американо-чешского дуэта Коко Гофф/Катерина Синякова, сумев отобрать у них всего два гейма. Матч продолжался лишь 48 минут.
Ролан Гаррос. Женщины, парный разряд. 1/4 финала
Коко Гофф/Катерина Синякова(США/Чехия, 5) - Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония, 16) - 6:0, 6:2
В полуфинале Гофф и Синякова встретятся с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик.
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