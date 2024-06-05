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  4. Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 15:45 |
396
2

Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре

Украинка вместе с Мию Като не смогли пробиться в полуфинал

05 июня 2024, 15:45 |
396
2
Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не сумела пробиться в полуфинал Ролан Гаррос-2024 в женском парном разряде.

Украинка вместе с Мию Като из Японии в четвертьфинале в двух сетах вылетели от пятого сеяного американо-чешского дуэта Коко Гофф/Катерина Синякова, сумев отобрать у них всего два гейма. Матч продолжался лишь 48 минут.

Ролан Гаррос. Женщины, парный разряд. 1/4 финала
Коко Гофф/Катерина Синякова(США/Чехия, 5) - Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония, 16) - 6:0, 6:2

В полуфинале Гофф и Синякова встретятся с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик.

Ранее стало известно о том, что новак Джокович перенесет операцию на колене и пропустит Уимблдон.

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Надежда Киченок Мию Като Ролан Гаррос 2024 Катерина Синякова Коко Гофф
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Тут особливих сподівань не було. Катя чудова парниця, у Коко теж в парі все як треба.
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