Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, что мечтает вернуться в родной для него город Брянка Луганской области, где он родился в сентябре 2002 года, и который с весны 2014-го находится под российской оккупацией.

«Я мечтаю об этом и хочу вернуться [в Брянку]. Я там не был больше 10 лет».

«Конечно, будет психологически тяжело, но у меня та же мечта – вернуться и сыграть матч на «Донбасс Арене». Я никогда там не был, только слышал об этом и видел по телевизору. И я понимаю, насколько это важно для нашей страны, для нашей команды, для нашего клуба и для его президента».

«Война коснулась каждого украинца, который жил в стране. Все, скажем так, закалились и стали сильнее психологически. Я благодарю наших воинов за то, что я могу продолжать играть в футбол, прогрессировать и спать спокойно. Сейчас все, наверное, только мечтают о том, чтобы война закончилась и чтобы мы все жили в мире и спокойствии следующие 10 лет».

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным претендентом на Судакова в английской Премьер-лиге сейчас считается «Тоттенхэм».