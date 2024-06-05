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Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2024, 15:30 |
653
2

Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»

Футболист хочет посетить родной город, находящийся под оккупацией

05 июня 2024, 15:30 |
653
2
Георгий СУДАКОВ: «Мечтаю вернуться в Брянку. Не был там больше 10 лет»
УАФ. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, что мечтает вернуться в родной для него город Брянка Луганской области, где он родился в сентябре 2002 года, и который с весны 2014-го находится под российской оккупацией.

«Я мечтаю об этом и хочу вернуться [в Брянку]. Я там не был больше 10 лет».

«Конечно, будет психологически тяжело, но у меня та же мечта – вернуться и сыграть матч на «Донбасс Арене». Я никогда там не был, только слышал об этом и видел по телевизору. И я понимаю, насколько это важно для нашей страны, для нашей команды, для нашего клуба и для его президента».

«Война коснулась каждого украинца, который жил в стране. Все, скажем так, закалились и стали сильнее психологически. Я благодарю наших воинов за то, что я могу продолжать играть в футбол, прогрессировать и спать спокойно. Сейчас все, наверное, только мечтают о том, чтобы война закончилась и чтобы мы все жили в мире и спокойствии следующие 10 лет».

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным претендентом на Судакова в английской Премьер-лиге сейчас считается «Тоттенхэм».

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Шахтер Донецк война на Донбассе российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Associated Press
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Комментарии 2
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Gargantua
а я думал он харьковский.
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Fred1
Грьобаний сєпар, як конопля, зубков, шапаренко, піхальонок,трубін  
головний лугандон ребров 
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