Минспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024

Сборная Украины сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.

Министерство молодежи и спорта обнародовало документ, в котором значится список делегации сборной Украины для участия на чемпионате Европы 2024.

В заявку попали 65 человек. Обнародован также запасной список, который насчитывает 12 украинских футболистов.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.

Состав делегации сборной Украины:

Запасные: