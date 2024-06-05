Минспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024
В заявку попали 65 человек + 12 запасных
Сборная Украины сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.
Министерство молодежи и спорта обнародовало документ, в котором значится список делегации сборной Украины для участия на чемпионате Европы 2024.
В заявку попали 65 человек. Обнародован также запасной список, который насчитывает 12 украинских футболистов.
Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).
Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.
Состав делегации сборной Украины:
Запасные:
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