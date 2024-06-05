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Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2024, 15:26 |
509
0

Минспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024

В заявку попали 65 человек + 12 запасных

05 июня 2024, 15:26 |
509
0
Минспорта утвердило делегацию сборной Украины на Евро-2024
УАФ

Сборная Украины сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2024.

Министерство молодежи и спорта обнародовало документ, в котором значится список делегации сборной Украины для участия на чемпионате Европы 2024.

В заявку попали 65 человек. Обнародован также запасной список, который насчитывает 12 украинских футболистов.

Сборная Украины начнет свой путь на Евро 17 июня матчем против Румынии. Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее сборная Украины получила премиальные за выход на Евро-2024.

Состав делегации сборной Украины:

Запасные:

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Министерство молодежи и спорта
Дмитро Олійник Источник: Минспорта Украины
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