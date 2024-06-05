Ворскла может подписать экс-форварда Шахтера

Форвард «Металлиста 1925» Андрей Борячук может продолжить карьеру в «Ворскле». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, Борячук хочет покинуть «Металлист 1925» после того, как команда вылетела из УПЛ. Сейчас 28-летний форвард ведет переговоры сразу с несколькими клубами, но именно вариант с «Ворсклой» выглядит наиболее вероятным.

В составе «Ворсклы» Борячук может заменить Руслана Степанюка. Ранее Sport.ua сообщал о том, что интерес к Степанюку проявляют «Верес» и «Металлист 1925».