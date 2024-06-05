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Украина. Премьер лига
05 июня 2024, 14:25 |
1065
1

Ворскла может подписать экс-форварда Шахтера

Андрей Борячук хочет покинуть «Металлист 1925»

05 июня 2024, 14:25 |
1065
1
Ворскла может подписать экс-форварда Шахтера
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Форвард «Металлиста 1925» Андрей Борячук может продолжить карьеру в «Ворскле». Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, Борячук хочет покинуть «Металлист 1925» после того, как команда вылетела из УПЛ. Сейчас 28-летний форвард ведет переговоры сразу с несколькими клубами, но именно вариант с «Ворсклой» выглядит наиболее вероятным.

В составе «Ворсклы» Борячук может заменить Руслана Степанюка. Ранее Sport.ua сообщал о том, что интерес к Степанюку проявляют «Верес» и «Металлист 1925».

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Андрей Борячук Металлист 1925 Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Олег Дидух Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua
шлак
стоя в футбол играет, вернее доигрывает
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