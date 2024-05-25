Ворскла рискует потерять основных игроков. Интерес Шахтера и из Серии A

Ранее уже сообщалось, что за «Ворсклу» больше не будет выступать лидер нападения Руслан Степанюк, который не стал продлевать контракт с полтавчанами.

Как стало известно Sport.ua, к нему проявляют интерес «Металлист 1925» и «Верес». Многое будет зависеть от того, какая из этих команд сохранит «прописку» в УПЛ.

Также в «Ворскле» могут расстаться с универсалом Ильей Крупским, но при условии, что в клуб поступит достойное финансовое предложение. Последним клубом, проявляющим интерес к перспективному полтавчанину, является итальянский «Торино».

Еще один игрок, на трансфере которого «Ворскла» может хорошо заработать – вратарь Павел Исенко. За ним продолжает внимательно следить чемпион «Шахтер».

Ранее мы сообщали, что Крупский вошел в сферу интересов других клубов.