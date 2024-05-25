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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 14:10 |
655
2

Ворскла рискует потерять основных игроков. Интерес Шахтера и из Серии A

Исенко и Крупский могут летом покинуть команду

25 мая 2024, 14:10 |
655
2
Ворскла рискует потерять основных игроков. Интерес Шахтера и из Серии A
ФК Ворскла. Павел Исенко

Ранее уже сообщалось, что за «Ворсклу» больше не будет выступать лидер нападения Руслан Степанюк, который не стал продлевать контракт с полтавчанами.

Как стало известно Sport.ua, к нему проявляют интерес «Металлист 1925» и «Верес». Многое будет зависеть от того, какая из этих команд сохранит «прописку» в УПЛ.

Также в «Ворскле» могут расстаться с универсалом Ильей Крупским, но при условии, что в клуб поступит достойное финансовое предложение. Последним клубом, проявляющим интерес к перспективному полтавчанину, является итальянский «Торино».

Еще один игрок, на трансфере которого «Ворскла» может хорошо заработать – вратарь Павел Исенко. За ним продолжает внимательно следить чемпион «Шахтер».

Ранее мы сообщали, что Крупский вошел в сферу интересов других клубов.

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Ворскла Полтава Павел Исенко Илья Крупский Руслан Степанюк трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Торино инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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BekXan
Керівництво Ворскли покидьки
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Donchanin
Исенко для Шахтера - бред сивой кобылы
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