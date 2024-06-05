Гофф выступила с признанием перед полуфиналом РГ-2024 со Свентек

Американская теннисистка Коко Гофф (№3 WTA) призналась в том, как настраивается на полуфинальную встречу Открытого чемпионата Франции 2024 против первой ракетки мира Иги Свентек.

«Я думаю, что мне нужно найти лучший способ играть против нее, чем это было в прошлые несколько раз, когда мы встречались друг с другом на грунте. Независимо от покрытия в последнее время я не добивалась успеха.

Ига – очень сложный соперник, как для меня, так и для любого человека. Если же говорить обо мне, то я должна оглянуться назад и посмотреть на то, что произошло, понять, что делать. Здесь она показывает отличный теннис. Будет довольно непросто, но я подхожу к матчу с большой верой и постараюсь вместе со своей командой придумать план, чтобы создать правильную комбинацию», – заявила Гофф.

Напомним, в 1/4 финала Ролан Гаррос Гофф одержала волевую победу над Онс Жабер.